Підтвердилася інформація про загибель військового журналіста Дмитра Лабуткіна

Тіло військового журналіста капітана-лейтенанта Дмитра Лабуткіна було знайдено у Дніпропетровському морзі, повідомляє видання "Флот України"

"Офіцер, патріот, справжній громадянин своєї країни, він загинув під час боїв в Дебальцевому", – пише його товариш капітан-лейтенант Віталій Панчишин.

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Раніше у відеосюжетах сепаратистів були показані документи Дмитра, але остаточного підтвердження інформації про його загибель не було. Рідні й близькі сподівалися на краще.

Дмитро був репортером на військовому телебаченні "Бриз" у Севастополі. Під час окупації Криму росіянами не зрадив Україну та виїхав разом із сім’єю до Одеси.