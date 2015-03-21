Підтвердилася інформація про загибель військового журналіста Дмитра Лабуткіна
01:13, 21 березня 2015Суспільство
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Інформація про загибель журналіста ТРК Міноборони України "Бриз" Дмитра Лабуткіна підтвердилася
Підтвердилася загибель журналіста Міноборони Дмитра Лабуткіна / fleet.sebastopol.ua
Тіло військового журналіста капітана-лейтенанта Дмитра Лабуткіна було знайдено у Дніпропетровському морзі, повідомляє видання "Флот України"
"Офіцер, патріот, справжній громадянин своєї країни, він загинув під час боїв в Дебальцевому", – пише його товариш капітан-лейтенант Віталій Панчишин.
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Раніше у відеосюжетах сепаратистів були показані документи Дмитра, але остаточного підтвердження інформації про його загибель не було. Рідні й близькі сподівалися на краще.
Дмитро був репортером на військовому телебаченні "Бриз" у Севастополі. Під час окупації Криму росіянами не зрадив Україну та виїхав разом із сім’єю до Одеси.
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