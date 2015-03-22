Військовий прокурор: винуватці ДТП у Костянтинівці були п'яні, їм загрожує до 10 років ув'язнення

Кримінальне провадження стосовно військових, які на броньованому тягачі збили на смерть 8-річну дівчинку в Костянтинівці Донецької області, буде направлене до суду до 1 квітня.

Про це в ефірі "5 каналу" заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

"До 1 квітня обвинувальний акт буде в суді. Ми встигаємо провести автотехнічну експертизу, дві психіатричних експертизи, експертизи потерпілих, оголосити кінцеву редакцію підозри і спрямувати її до суду", - сказав він.

За словами Матіоса, підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі. Він також нагадав, що двоє підозрюваних наразі затримані, і зазначив, що на момент затримання після ДТП вони перебували в стані алкогольного сп'яніння.

Читайте такожСуд заарештував чотирьох учасників масових заворушень у КостянтинівціЯк повідомив Матіос, однозначно у тому, що сталося, є вина і командира, який перебував у БМД, і водія, який керував бойовою машиною.

"Вони порушили статутні вимоги, якими заборонено пересування військової техніки на гусеничному ходу в населеному пункті, вони вжили алкогольні напої, вони скоїли ДТП, внаслідок якого загинула людина і були травмовані люди", - сказав він.

Крім того, військовий прокурор повідомив, що наразі проходить службова перевірка в частині, з розташування якої виїхала БМД.