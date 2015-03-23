Німецькі спецслужби запропонували розробити правила для ведення кібервійн

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Я можу собі уявити, що на міжнародному рівні ми повинні створити для цього зведення відповідних правил", - заявив Ганс-Ґеорґ Маасен. На його думку, рамкові нормативні документи в кіберсфері важливі, навіть якщо нападники не будуть їх дотримуватися.

Враховуючи нову загрозу, на думку Маасена, реальність виявилась певним чином "поставлена з ніг на голову". Він навів такий приклад: технічно відсталі країни на кшталт Північної Кореї з обмеженим доступом до інтернету можуть атакувати технічно високорозвинені держави на кшталт Сполучених Штатів чи країн ЄС і завдавати значної шкоди, у той час як об'єкти нападів "узагалі-то не можуть атакувати в кіберсфері країни типу Північної Кореї, тому що там зовсім немає відповідної інфраструктури".

Читайте такожКНДР збільшила чисельність своїх «кібер-військ» до 6 тисяч

На думку керівника спецслужби, розробити "правила кібервійни" важливо й через дедалі частіші випадки радикалізації молоді в інтернеті, зокрема за допомогою пропаганди терористичних організацій на кшталт "Ісламської держави".

Він додав, що нині радикальна пропаганда дедалі частіше здійснюється шляхом надсилання користувачам індивідуальних повідомлень у соціальних мережах та за допомогою сервісів миттєвих меседжів.