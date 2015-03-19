"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт в Тунісі

Про це повідомляє Дождь за інформацією Reuters.

В ході теракту загинули понад 20 осіб і 44 отримали поранення, в тому числі одна росіянка.

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Як повідомляв УНІАН, у середу переодягнені у військову форму бойовики під'їхали на машині до будівлі парламенту Тунісу і увірвалися в розташований поруч з ним музей "Бардо", захопивши в заручники іноземних туристів. На момент нападу у музеї, за різними даними, перебували від 100 до 200 відвідувачів.

За даними агентства Рейтер, жертвами теракту стали 23 людини, у тому числі 20 туристів. Двоє нападників були знищені. Раніше міністр охорони здоров'я Тунісу назвав у числі загиблих громадян Італії, Франції, Колумбії, Японії, Іспанії, Австралії, Польщі, Великобританії. Поранення отримали понад 40 осіб, серед них один турист з Росії.