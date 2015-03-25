Шахтарі 15-ти державних гірничодобувних підприємств України вийшли на страйк

20 тисяч шахтарів вимагають погасити їм заборгованість з заробітної плати. Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

Крім того, критична ситуація склалася в Луганській області, зокрема, на ДП Лисичанськвугілля, на складах якого знаходиться двомісячний об’єм добутого вугілля, на яке нема покупців.

«Шахтарі не знають, куди подіти вироблене вугілля. Демчишин імпортує електрику з Росії, в той час як шахтарі не можуть знайти покупців на своє вугілля, а українські ТЕСи вимушені зупинятися», - зазначив Волинець.

За його словами, представники профспілкових організацій ДП «Львіввугулля» зустрічалися сьогодні з міністром енергетики та вугільної промисловості Володимиром Демчишиним, щоб обговорити питання погашення заборгованості з заробітної плати. «Ні про що не змогли домовитися. Демчишин пообіцяв зустрітися з міністром фінансів Наталією Яресько щодо коштів шахтарям. Але нема ніяких гарантій, що Мінфін виділить кошти», - сказав голова профспілок.

Волинець також розповів, що у квітні планується провести об’єднаний з’їзд шахтарів, для підтримки якого в Київ прийдуть від 5 до 10 тисяч страйкуючих шахтарів.

Шахтарі вимагатимуть відставки міністра енергетики, який не впорався зі своїми обов’язками. «Вони прийдуть до міністерства, щоб винести звідти Демчишина», - зазначив Волинець.

Нагадаємо, 24 березня багатотисячний мітинг шахтарів пройшов біля адміністрації підприємства «Красноармійськвугілля» в м. Димитров Донецької області, ще один - в Червонограді Львівської області. Мітингувальники вимагали відставки голови Міненерговугілля. Раніше М.Волинець повідомив, що з п'ятниці гірники декількох шахт, які знаходяться на підконтрольній Україні території, відмовляються виходити на роботу через невиплату їм заробітної плати, при цьому представники міністерства енергетики та вугільної промисловості України "відмовчуються".

Шахтарі не отримують зарплату з грудня. 240 мільйонів гривень, які планувалось направити на погашення боргу з зарплатні заблоковано на рахунках банку "Київська Русь", який 19 березня був визнаний неплатоспроможним. 20 березня Михайло Волинець звинуватив у махінаціях з шахтарськими грішми Володимира Демчишина та його ставленика, заступника гендиректора держкомпанії "Вугілля України" Андрія Півторака. Профспілки неодноразово критикували Демчишина за непрофесіоналізм та шкідливі для галузі дії, що привели енергетику України до дестабілізації.