У Міноборони планують навесні призвати до армії більше 20 тисяч українців

Про це повідомляє сайт Міністерства оборони України.

У повідомленні сказано, що цю чисельність затверджено розпорядженням Кабінету міністрів № 274-р від 18 березня «Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову у квітні - травні 2015 року», яке опубліковано на Урядовому порталі сьогодні.

У Збройних силах України служитимуть 12 тис. 296 призовників, у Нацгвардії - 7 тис. 630, у Державній спеціальній службі транспорту - 1 тис. 200 осіб.

Читайте такожЧетверта хвиля мобілізації виконана на 77% - Генштаб

Розпорядженням також визначено обсяг видатків для проведення призову у квітні-травні - понад 1 млн 967 тис. грн. Сума коштів, необхідних для підготовки та проведення призову на строкову військову службу одного призовника, становить 93 грн 13 копійок (без урахування коштів на харчування і перевезення громадян України, призваних на строкову військову службу, із збірних пунктів обласних, Київського міського військових комісаріатів до місця служби). Кошти мають переказати до 10 квітня.

У Міноборони нагадують, що призову на строкову військову службу підлягають здорові чоловіки, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років і які ще не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку.

При цьому в зону АТО військовослужбовців строкової служби не відправлятимуть.