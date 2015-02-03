Міноборони: Зміна місця проживання мобілізованого можлива тільки з дозволу військкомату

Про це він розповів у ефірі Еспресо.TV.

"Я хотів би всім військовозобов'язаним нашої держави нагадати правила військового обліку, які вони зобов'язані виконувати згідно з законом України "Про військовий обов'язок і військову службу", в якому зокрема визначено, що військовозобов'язаний, який перебуває на військовому обліку, зобов'язаний у семиденний термін повідомляти органи, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну місця проживання, перебування, стану здоров'я, зміни в сімейному стані та інші облікові дані", - пояснив Правдивець і додав: "Тому нині законодавством передбачається відповідальність за невиконання правил військового обліку".

Також, полковник нагадав обов'язки військової служби в запасі, яка полягає у виконанні військовозобов'язаними правил військового обліку.

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"Військовозобов'язані розпочинають відповідно до закону "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію" виконувати свій конституційний обов'язок по захисту Вітчизни з моменту оголошення рішення про мобілізацію. Тобто введення воєнного стану не є обов'язковою умовою для проведення мобілізації. Це перше, а по-друге: призов на військову службу під час мобілізації, а також звільнення від нього регулюється законом України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію", в якому зокрема зазначено, в статті 22. п.6, що зміна місця проживання військовозобов'язаного під час оголошення мобілізації дозволяється з дозволу районного військового комісаріату. Тобто тут ключове слово "зміна місця проживання", - підкреслив Правдивець.