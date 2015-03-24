До кінця весни до Нацгвардії планують призвати 7,5 тисяч осіб

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник командувача Нацгвардії України Ярослав Сподар повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Справді, на сьогодні частка військовослужбовців за контрактом у Нацгвардії складає близько 50%», - зазначив він.

«Ми на сьогодні наполягаємо, щоб строкова служба, як вид служби в Нацгвардії, був, відповідно, прийнято рішення щодо призову на військову службу, лише змінений вік призовників - зараз 20-27 років», - додав Сподар.

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Також, за його словами, протягом квітня-травня до лав Нацгвардії планується призвати близько 7,5 тисяч осіб.

«В той же час ми за цей проміжок часу будемо звільняти військовослужбовців, які на сьогодні прослужили 1,5-2 роки», - додав заступник командувача.