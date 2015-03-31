На лікуванні в медичних закладах перебувають близько 1,5 тисяч бійців АТО

Про це повідомив директор військово-медичного департаменту Міністерства оборони Андрій Верба. "У лікувальних установах на сьогоднішній день ми маємо можливість розмістити одночасно 6 тис. 100 пацієнтів", - сказав він.

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"На вчорашній день у нас перебували на лікуванні близько 1,5 тис. поранених", - заявив Андрій Верба.

"Протягом останніх тижнів були мінімальні безповоротні санітарні втрати (загинули, пропали безвісти, взяті в полон або померли від ран військовослужбовці - УНІАН) і зменшено кількість санітарних втрат (поранені бійці - УНІАН)", - зазначив він.

За словами Андрія Верби, "найбільше санітарних втрат було в липні-серпні 2014 року, в грудні 2014 року і в результаті подій в лютому 2015 року".