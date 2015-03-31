Президент вважає за доцільне скорочення кількості вузів

Про це він сказав на зустрічі зі студентами та професорсько-викладацьким складом Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка, повідомляє прес-служба глави держави.

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Петро Порошенко зауважив, що через корупційну і непродуману політику попередніх урядів в Україні невиправдано зросла кількість вузів і сягає найвищого в Європі показника – 1 заклад на 49 тис. населення. За словами президента, наприклад, у Німеччині та Франції цей показник у 10 та 30 разів менший відповідно. При цьому він зауважив, що якість освіти у цих країнах значно вища.

"Болісно скорочувати, але ситуація така, що беруть у молоді гроші, а замість знань і професії видають порожній папірець. І як результат – нульовий інтерес від ринку праці. Такі вузи треба закривати або надавати їм інший статус", – сказав Порошенко. Глава держави упевнений, що при скороченні кількості вузів престиж і якість освіти зростатиме.

За його словами, реформа в галузі освіти вже була започаткована з ухваленням закону про вищу освіту. Водночас президент наголосив, що "вища школа має пам’ятати, що вона має автономні права, які підвищують її відповідальність за якість освіти, яку вона надає".

На його переконання, поліпшенню ситуації сприятиме процес демократизації освіти. "Без запровадження принципу демократизації життя в університетах не буде демократизації в суспільстві", – сказав Петро Порошенко.

Він висловив переконання, що якісна освіта є запорукою побудови якісно нової країни. "Це абсолютно чітка інвестиція в майбутнє. Не навчиш, не виховаєш нове покоління – нічого не буде", – сказав Петро Порошенко.

Глава держави наголосив на важливій ролі працівників освіти. "Ваша робота зараз надзвичайно важлива для того, щоб змінити країну, реформувати її. Нам потрібні освічені, професійні, позбавлені радянського мислення кадри", – сказав він.

Президент упевнений, що теперішні студенти є яскравим прикладом патріотизму. У цьому контексті він зазначив, що свідомо були зроблені пільги для студентів під час проведення мобілізації, щоб вони змогли отримати якісну освіту.

За словами Петра Порошенка, українці завжди демонстрували прагнення бути європейцями. "Перед нинішнім поколінням українців стоїть надзвичайно важливе завдання – провести реформи, змінити країну, зробити все для того, щоб ми відчували себе по-справжньому європейською державою", – наголосив він.