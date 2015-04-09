Ціна на закордонні паспорти в Україні злетіла на 16%

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на прес-службу поліграфічного комбінату "Україна".

Ціна персоналізованого бланку паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм (з біометричним чипом) відтепер становитиме 304,32 грн з ПДВ (раніше - 261 грн), а ціна персоналізованого бланку паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія - 238,32 грн з ПДВ.

На поліграфкомбінаті "Україна" пояснюють здорожчання девальвацією національної валюти з початку року (+32,8%) та запровадженням імпортного збору у розмірі 5%.

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"Неможливо не враховувати те, що для виготовлення бланків паспортів використовуються імпортні матеріали, оскільки такі матеріали не виготовляються в Україні", - зазначили в прес-службі.

При цьому, як зазначається, вартість закордонних паспортів у євровому еквіваленті навіть зменшилась. Якщо в січні бланк паспорта мав вартість, еквівалентну 13,57 євро, то наразі їхня вартість становитиме 11,92 євро.