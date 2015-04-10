Завтра до Києва з Єрусалима доставлять Благодатний вогонь

Як повідомляє Центр інформації УПЦ МП, орієнтовний час прибуття офіційної делегації в аеропорт «Бориспіль» - 19.30 - 20.00.

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За традицією, у залі офіційних делегацій будуть присутні священнослужителі, яким буде переданий Благодатний Вогонь для розповсюдження єпархіями України.

О 23.00 у Києво-Печерській лаврі предстоятель УПЦ МП Онуфрій роздасть Благодатний Вогонь віруючих, які прийдуть на нічне Великоднє богослужіння.

Раніше УНІАН повідомляв, що патріарх Філарет закликає до Великоднього миру на Донбасі.