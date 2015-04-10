Завтра до Києва з Єрусалима доставлять Благодатний вогонь
10:59, 10 квітня 2015Суспільство
435 0
До Києва в суботу, 11 квітня, доставлять Благодатний вогонь, який сходить у Велику Суботу у храмі Гроба Господнього у Єрусалимі.
Благодатний Вогонь розповсюдять єпархіями України / Фото УНІАН
Як повідомляє Центр інформації УПЦ МП, орієнтовний час прибуття офіційної делегації в аеропорт «Бориспіль» - 19.30 - 20.00.
Читайте такожУ храмі Гробу Господнього в Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь
За традицією, у залі офіційних делегацій будуть присутні священнослужителі, яким буде переданий Благодатний Вогонь для розповсюдження єпархіями України.
О 23.00 у Києво-Печерській лаврі предстоятель УПЦ МП Онуфрій роздасть Благодатний Вогонь віруючих, які прийдуть на нічне Великоднє богослужіння.
Раніше УНІАН повідомляв, що патріарх Філарет закликає до Великоднього миру на Донбасі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter