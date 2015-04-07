Патріарх Філарет закликає до Великоднього миру на Донбасі

Як сказано у переданому агентству УНІАН зверненні, патріарх закликає «російські військові чини та інших посадових осіб, від яких залежить зараз ситуація на окупованій частині Донбасу, а також діючі там проросійські озброєні загони, на час Страсного та Пасхального тижнів зупинити всі воєнні дії».

Також предстоятель УПЦ КП закликає до перемир’я й українське військове керівництво АТО – тією мірою, якою це залежить від нього.

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Патріарх Філарет просить усіх, хто залучений до воєнних дій, у ці святі для православних християн дні встановити тишу, не вести обстрілів та наступальних дій, дати можливість мирним жителям Донбасу, особливо тим, хто залишається у прифронтовій смузі, зустріти Великдень гідно і без страху.

Особливо він звертається до російського керівництва: «Бог знає ваші серця і ваші внутрішні наміри. Саме від вас найперше залежить, чи зустріне Донбас світле Христове Воскресіння в тиші, без обстрілів та смертей. Ви можете що завгодно говорити публічно, але Бог знає правду і спитає з кожного особисто: що ти зробив для того, щоби хоча б у велике свято Великодня на Донбасі не лилася кров? Тож закликаю зробити все, від вас залежне, щоби хоча б у час Великодня на Донбасі запанувала мирна тиша».

«Звертаюся також і до озброєних прихильників Росії: ви знаєте, що кожного дня ваше життя може завершитися. Тож поки є можливість – зробіть це добре діло, зупиніть обстріли. Бо коли рано чи пізно постанете на Суд Божий, то зрозумієте, що кожна добра справа є дорогоціннішою за всі земні багатства», - зауважив глава УПЦ КП.

Патріарх Філарет висловив сподівання, що заклик до Великоднього миру на Донбасі підтримають і глави інших християнських церков, як в Україні, так і в Росії.

Раніше УНІАН повідомляв, що патріарху Філарету зробили операцію на серці.