На Великдень погода порадує українців сонцем і 23-градусним теплом
В суботу та неділю, 11-12 квітня, в Україні температура повітря протягом дня складе 15-23 градуси тепла, вночі очікується 5-12 градусів тепла.
Антициклон принесе в більшість областей України суху малохмарну погоду, лише вдень 12 квітня, на Великдень, до західних областей наблизиться атмосферний фронт, який принесе на захід України короткочасні дощі, можливо з грозами. Про це повідомляє «Оpogode».
У західній частині очікується ясна суха погода, лише вдень 12 пройдуть дощі, місцями грози. Температура повітря вночі 2-8 градусів тепла, вдень 15-20 градусів тепла.
У північних областях опади малоймовірні. Температура повітря вночі 4-10 тепла, вдень 15-23 градуси тепла.
У центральній частині буде переважати суха погода. Вночі 6-11 тепла, вдень 17-22 градуси тепла.
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У східних областях опадів не очікується. Температура повітря вночі 3-8 тепла, вдень 14-19 градусів тепла.
У південній частині без опадів. Температура повітря вночі 6-12 тепла, вдень 16-23 градуси тепла.
У Києві опадів не передбачається. Температура повітря вночі 4-7 градусів тепла, вдень 17-22 градуси тепла.
Вітер в Україні очікується південно-західний з переходом 12 квітня на заході на північно-західний, 5-12 м/с.