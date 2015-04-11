У Житомирі СБУ виявила схованку з арсеналом зброї

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, правоохоронці вилучили два гранатомети РПГ-22, снайперську гвинтівку СВД зі спорядженим магазином, майже чотири десятки гранат РГД-5, Ф-1 із запалами, три споряджених магазина до автомата Калашникова та велику кількість набоїв калібру 7,62 мм. Уся вилучена зброя у бойовому стані.

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Співробітники СБУ та МВС встановлюють походження зброї та ймовірність використання її для вчинення диверсій.

«СБУ в рамках проведення заходів із недопущення вчинення терористичних актів та диверсій напередодні Воскресіння Христового і Дня пам’яті та примирення в Україні продовжує вживати заходів із виявлення схованок бойовиків по всій території України», - підкреслюється в повідомленні.