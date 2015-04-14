На Луганщині за добу правоохоронці виявили 19 бойовиків "ЛНР"

17:31, 14 квітня 2015
Суспільство
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У Луганській області за минулу добу правоохоронці виявили 19 місцевих жителів, які беруть участь у незаконних збройних формуваннях терористичної організації "Луганська народна республіка".

REUTERS

Як повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook начальник прес-служби Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Луганській області Тетяна Погукай, 13 квітня в ході оперативно-розшукових заходів співробітники Управління боротьби з кіберзлочинністю ГУМВС України в Луганській області викрили 19 осіб, які беруть участь у незаконному збройному формуванні "ЛНР".

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Цей факт кваліфіковано за ч. 5 ст. 260 (створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності) КК України. Вживаються заходи щодо розшуку та затримання підозрюваних.

Прес-реліз про найбільш резонансні кримінальні правопорушення та події станом на 14 квітня 2015 рокуГрабіж13 квітня ...

Posted by Татьяна Погукай on 14 Апрель 2015 г.
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