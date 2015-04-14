На Луганщині за добу правоохоронці виявили 19 бойовиків "ЛНР"

Як повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook начальник прес-служби Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Луганській області Тетяна Погукай, 13 квітня в ході оперативно-розшукових заходів співробітники Управління боротьби з кіберзлочинністю ГУМВС України в Луганській області викрили 19 осіб, які беруть участь у незаконному збройному формуванні "ЛНР".

Читайте такожНа Харківщині знешкодили 11 бойовиків із величезним арсеналом зброї (фото)

Цей факт кваліфіковано за ч. 5 ст. 260 (створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності) КК України. Вживаються заходи щодо розшуку та затримання підозрюваних.