Нацрада перенесла розгляд заяви на ліцензію для трансляції української версії Euronews

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Нацради Григорій Шверк. "Ми перенесли розгляд цього питання, тому що сьогодні на засіданні представник каналу ("Інтер" - УНІАН) не зміг розповісти нам про те, що транслюватиметься на каналі Euronews", - сказав Григорій Шверк.

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За його словами, Нацрада має намір обговорити з Inter Media Group питання редакційної політики каналу Euronews і уточнити, яка саме редакція буде готувати адаптацію європейського телеканалу. За результатами обговорення регулятор буде приймати рішення про видачу ліцензії.

"Ми поспілкуємося з представниками цього каналу («Інтер»- УНІАН) для того, щоб зрозуміти, що саме транслюватиметься на каналі Euronews українською мовою, як будуватимуться відносини між українським замовником і Euronews, які будуть можливості співпрацювати Національній раді з замовником тощо", - додав Григорій Шверк.

Як повідомляв УНІАН, у березні Нацрада з телерадіомовлення анулювала ліцензію Національної телекомпанії України (НТКУ) на мовлення української версії телеканалу Euronews. Таке рішення було прийнято на підставі заяви НТКУ у зв'язку з відсутністю можливості фінансувати трансляцію української версії міжнародного телеканалу. Раніше Inter Media Group оголосила про укладення угоди про співпрацю з Euronews, яка буде спрямована на розвиток української версії телеканалу Euronews.