Маріуполь оточують бліндажами та окопами (фото)

17:34, 16 квітня 2015
Суспільство
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Навколо Маріуполя силами місцевих та відряджених цивільних будівельних компаній Одеської та Волинської областей зводяться фортифікаційні та інженерні споруди.

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Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Оборонні рубежі будуть складатися із сотень бліндажів і окопів різного призначення, десятків опорних пунктів і вогневих споруд.

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За словами керівництва сектора, в ході побудови складних систем рубежів і опорних пунктів використовуються тільки якісні будівельні матеріали.

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Начальник інженерної служби сектора зазначив, що в даний час роботи зі зведення фортифікаційних та інженерних споруд досягли активної фази.

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«Цілодобово в певних районах працюють військові сапери і цивільні працівники. Успіхам сприяють поліпшення погодних умов і всебічне забезпечення нашої роботи. Таким чином, велике промислове місто буде добре захищен від можливого нападу ворога»,- повідомив він.

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Після завершення робіт у полі інженерні та фортифікаційні споруди будуть передані командирам підрозділів сил АТО для подальшого удосконалення.

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