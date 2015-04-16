Маріуполь оточують бліндажами та окопами (фото)

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Оборонні рубежі будуть складатися із сотень бліндажів і окопів різного призначення, десятків опорних пунктів і вогневих споруд.

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За словами керівництва сектора, в ході побудови складних систем рубежів і опорних пунктів використовуються тільки якісні будівельні матеріали.

Начальник інженерної служби сектора зазначив, що в даний час роботи зі зведення фортифікаційних та інженерних споруд досягли активної фази.

«Цілодобово в певних районах працюють військові сапери і цивільні працівники. Успіхам сприяють поліпшення погодних умов і всебічне забезпечення нашої роботи. Таким чином, велике промислове місто буде добре захищен від можливого нападу ворога»,- повідомив він.

Після завершення робіт у полі інженерні та фортифікаційні споруди будуть передані командирам підрозділів сил АТО для подальшого удосконалення.