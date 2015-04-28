Круглий стіл: «Чи будуть покарані вбивці українських журналістів?» (наживо)

Під час круглого столу йтиметься про наступне: нещодавні вбивства журналістів Олеся Бузини та головного редактора Хмельницької комунальної газети "Нетішинский вісник" Ольги Мороз, справа про вбивство кореспондента газети «Вести» Вячеслава Веремія та про досі не завершене розслідування убивства Георгія Гонгадзе. Питання для обговорення: Коли в Україні припиниться ганебна практика безкарних вбивств працівників медіа? Якою має бути реакція суспільства і влади на будь-який злочин стосовно журналіста? Як досягти суспільного порозуміння і загального осуду злочинів проти журналістів, незалежно від поглядів, які вони висловлюють? Хто і як захистить журналіста від влади? Яка роль самої української медіаспільноти у розслідуваннях злочинів проти колег?

Учасники:

Вадим Денисенко, народний депутат України (колишній журналіст);

Світлана Остапа, оглядач порталу «Телекритика»; Іван Капсамун, редактор відділу політики щоденної всеукраїнської газети «ДЕНЬ»;

Олег Єльцов, засновник сайту «Україна кримінальна», шеф-редактор інтернет видання «Тема»;

Олександр Єльяшкевич, представник постраждалого у «справі Гонгадзе» журналіста Олексія Подольського;

Ірина Головатенко, керівник пресс-центру УНІАН