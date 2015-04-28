Швидкісний потяг Харків-Київ зійшов з рейок (фото)
20:38, 28 квітня 2015Суспільство
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Внаслідок інциденту постраждалих немає.
фото Михайла Бессинного / hromadske.tv
Швидкісний пасажирський потяг Hyundai, що прямував за маршрутом Харків – Київ, зійшов з рейок.
Про це Громадському телефоном повідомив пасажир потяга.
Згідно з інформацією, проїхавши близько 20 кілометрів, потяг почав повільно їхати, після чого третій вагон повністю зійшов з рейок.
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На ділянці колії неподалік стояла ремонтна техніка.
Внаслідок інциденту постраждалих немає.
фото Михайла Бессинного / hromadske.tv
фото Михайла Бессинного / hromadske.tv
фото Михайла Бессинного / hromadske.tv
фото Михайла Бессинного / hromadske.tv
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