Ретро-трамвай з президентом Польщі зійшов з рейок (фото)

Інцидент стався в неділю, 12 квітня, повідомляє Лента.ру з посиланням на Dziennik.pl.

Одним з пунктів візиту була поїздка глави держави на ретро-трамваї в місті Константинув-Лодзьський. Проте на одній з вулиць раритетне транспортний засіб зійшло з рейок.

«Трамвай рухався дуже повільно, його швидкість не перевищувала 15 кілометрів на годину. Ніхто не постраждав, жоден з пасажирів не впав», - цитує " Dziennik Lodzki машиніста.

Читайте такожКоморовський: Україна почала втілювати, а не лише декларувати реформи

Коморовський, у свою чергу, поставився до того, що трапилося з гумором. «Деякі розцінили цей випадок як провокацію», - зазначив президент. Він продовжив шлях на бронкобусі - автобусі глави держави. Причини ДТП встановлюються.