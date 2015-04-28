Нацгвардія отримала від Канади прилади нічного бачення
23:23, 28 квітня 2015Суспільство
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Канада у вівторок передала Національної гвардії України 51 прилад нічного бачення.
Нацгвардія отримала від Канади прилади нічного бачення / atncorp.com
Церемонія передачі приладів пройшла в Головному управлінні Нацгвардії, пише Lb.ua.
У ній взяв участь міністр громадянства та імміграції Канади Кріс Александер і в. о. командувача Нацгвардією Микола Балан.
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Як повідомляється на сайті прем'єр-міністра Канади, всього країна повинна поставити Україні 238 приладів нічного бачення PVS-7.
Вартість такого приладу, як повідомляється на сайті його виробника, становить близько 3600 доларів.
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