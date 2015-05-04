У центрі Маріуполя загорілось виробниче приміщення (фото)

Про це повідомляє сайт міста Маріуполя 0629. "Тільки що жителі центральної частини Маріуполя побачили в небі над містом густий чорний дим", - повідомляє інтернет-видання.

Як вдалося дізнатися, на вул. Митрополичій горить виробниче приміщення фірми, що займається пінопластом.

Осередок займання - покрівля, частина якої вже повністю вигоріла.

Ліквідацією займання займаються рятувальники.