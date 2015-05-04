У центрі Маріуполя загорілось виробниче приміщення (фото)

18:59, 04 травня 2015
Суспільство
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У центрі Маріуполя серйозна пожежа - загорілося приміщення виробництва пінопласту.

0629.com.ua

Про це повідомляє сайт міста Маріуполя 0629. "Тільки що жителі центральної частини Маріуполя побачили в небі над містом густий чорний дим", - повідомляє інтернет-видання.

Як вдалося дізнатися, на вул. Митрополичій горить виробниче приміщення фірми, що займається пінопластом.

0629.com.ua

Осередок займання - покрівля, частина якої вже повністю вигоріла.

Ліквідацією займання займаються рятувальники.

Ліквідацією займання займаються рятувальники \ фото 0629.com.ua

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