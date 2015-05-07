На полігоні на Рівненщині загинув мобілізований військовий

Про це повідомив представник облуправління Міністерства внутрішніх справ, пише depo.ua.

Він розповів, що мобілізований прибув на полігон 5 травня. Причини смерті встановлюють. За даними Рівненської обладміністрації, в лютому на полігоні померли троє мобілізованих, причина смерті двох із них - зловживання алкоголем. У квітні від зловживання алкоголем померли троє військовослужбовців.

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Голова Рівненської ОДА Віталій Чугунніков закликав міліцію ліквідувати незаконний продаж алкоголю біля військового полігону.