До Львова повернувся активіст Євромайдану, який майже рік провів у російській в'язниці

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, на залізничному вокзалі Львова Яценка зустрічали батьки, рідні, друзі, мешканці Львова.

Виконуючий обов'язки директора департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Львівської обласної державної адміністрації Галина Гречин привітала Яценка із звільненням і вручила на пам'ять прапор України, книги та інші подарунки. Також, з нагоди Дня пам'яті та примирення, вона прикріпила хлопцеві на одяг червоний мак.

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Яценко щиро подякував усім, хто його зустрічав, і запевнив, що його «не зламали і він буде продовжувати боротьбу».

Як раніше повідомляв Уніан, одного з українських політичних ув'язнених у Росії, активіста Евромайдана Юрія Яценка звільнили з-під варти, він вже перетнув російсько-український кордон і прямує додому.