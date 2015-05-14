Жителі Луганська кажуть, що "не обирали" бойовиків і вже чекають на визволення

Вони кажуть, що на контрольованій "ЛНР" території ціни вдвічі вищі, йдеться в сюжеті ТСН.

У розмовах люди кажуть про блокаду, скажені ціни на продукти та важке життя. Зізнаються, що мріють про визволення свого міста українською армією.

"Що ми можемо зробити, якщо там наші дома? Ми не винуваті, ми підневільні, ми не обирали все це", - кажуть жінки з Луганська.

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Проукраїнські активісти в Станиці Луганській кажуть, що зміни у свідомості мешканців краю поволі, але відбуваються. До прикладу, раніше за пропозицію взяти календарик із українською символікою "розірвали б". А нині беруть спокійно, не відмовляються.

На відміну від мирних жителів, бойовики наповнюються люттю. Щоночі вони обстрілюють і позиції військових, і хати мирних жителів. Днями на одній із вулиць після обстрілу розірвало газогін. А в Трьохізбенці та Кримському снаряди зруйнували сім приватних будинків.

Військові поблизу Станиці Луганської кажуть, що вогонь ворога не надто прицільний, але щільний. Ховатися доводиться в не прилаштованих для перебування бліндажах, які затоплені водою.