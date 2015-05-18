Польща вводить спецпроцедуру видачі віз українцям, які їдуть на фінал Ліги Європи

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомили в польському міністерстві закордонних справ (МЗС).

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"У зв'язку з підвищеним попитом з боку українських уболівальників в усіх візових центрах в Україні започатковано спеціальну процедуру для тих, хто їде на матч. У Дніпропетровську та Харкові уболівальників прийматимуть поза визначеним лімітом, створено "зелений коридор", який дозволяє складати групові заявки на візи", - зазначили у міністерстві, відповідаючи на запит агентства.

"У разі необхідності наші консульства та візові центри будуть працювати довше у робочі дні, а також у вихідні", - додали в МЗС.

Співрозмовник агентства також зазначив, що детальна інформація про порядок видачі віз уболівальникам з України на цей матч з’явиться на сайтах польських консульств найближчим часом.