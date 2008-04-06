У Москві так тепло не було з часів Брежнєва

У Москві перевершено температурний рекорд дня, що тримався з 1975 року, повідомляє сайт Гідрометеобюро Москви і Московської області (http://www.hmn.ru/).

"На 14 годину повітря столиці прогрілося до 19,2 градуса, досягнувши нового температурного рекорду", - зазначають метеорологи. Дані одержані на метеостанції ВДНГ.

Рекорд 1975 року становив 17,9 градусів.

Фахівці чекають, що підвищення температури в місті підвищуватиметься приблизно до 16.00.