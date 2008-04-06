У Москві так тепло не було з часів Брежнєва
15:27, 06 квітня 2008Суспільство
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Вставлено температурний рекорд
У Москві перевершено температурний рекорд дня, що тримався з 1975 року, повідомляє сайт Гідрометеобюро Москви і Московської області (http://www.hmn.ru/).
"На 14 годину повітря столиці прогрілося до 19,2 градуса, досягнувши нового температурного рекорду", - зазначають метеорологи. Дані одержані на метеостанції ВДНГ.
Рекорд 1975 року становив 17,9 градусів.
Фахівці чекають, що підвищення температури в місті підвищуватиметься приблизно до 16.00.
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