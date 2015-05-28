ЗМІ: фірма, що зриває поставки ліків ВІЛ-інфікованим, перейменувалася і самоліквідовується

Про це повідомляють у четвер, 28 травня, Наші Гроші з посиланням на Центр протидії корупції.

Ліквідується фірма «Фіоліс трейд лтд» – це нова назва фірми «Вектор-фарм», яка у грудні виграла тендер Міністерства охорони здоров’я на поставку препаратів Ламівудин, Зидовудин /Ламівудин, Ефавіренз для 30 тисяч ВІЛ-інфікованих пацієнтів по всій Україні й отримала вказану суму по передплаті. Однак фірма не поставила препарати і на початку травня подала позов проти МОЗ щодо перерахування суми контракту через падіння гривні у порівнянні з груднем.

Однак вже після дати першого судового засідання, яке було призначено на 16 травня, фірма почала процес ліквідації. Він почався 27 травня, на наступний день після того, як громадськість оприлюднила інформацію про те, що компанія не збирається поставляти ліки, за які вже було заплачено державою.

Читайте такожПов'язана з МОЗ часів Януковича фірма поставила під загрозу життя ВІЛ-інфікованих України - активісти"Такий крок може свідчити про те, що компанія не хоче виконувати свої зобов’язання перед Урядом України та поставляти ліки. Існує величезний ризик того, що держава не зможе не лише домогтися поставки препаратів, але й повернути бюджетні гроші, які були заплачені компанії ще в грудні місяці", – стверджує Олена Щербан, юрист «Центру протидії корупції».

За інформацією ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» вже 15 червня в Україні закінчаться ліки для тисяч ВІЛ-позитивних людей, які мала б поставити компанія.

Причиною такої проблеми стало рішення, прийняте ще минулого року. У 2014 році, за часів керівництва МОЗ Василя Лазоришинця, до постанови Кабінету Міністрів України №117 була внесена «лобістська норма», що дозволила постачальникам ліків отримати 100%-ву передплату товару та 6 місяців відстрочки поставок. Внаслідок цього ліки, які пацієнти в рамках державних програм лікування мали отримати до кінця 2014 року, могли б бути поставлені в Україну тільки в червні 2015.

"Ми маємо інформацію від виробників препаратів про те, що «Вектор Фарма» не перерахувало жодної копійки постачальнику, що унеможливлює постачання ліків в червні місяці. І факт офіційної ліквідації компанії говорить про те, що сьогодні, спільно з Урядом, на найвищому рівні, невідкладно треба вирішувати проблему перекриття цієї недостачі", - стверджує Володимир Жовтяк, голова ВБО «Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ/СНІД».

Вчора, 27 травня, пацієнтські та антикорупційні організації провели акцію під стінами Кабінету Міністрів України, щоб привернути увагу Уряду до цієї проблеми. В результаті Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Міністру внутрішніх справ розібратися в ситуації та знайти керівників компанії.

На сайті фірми "Вектор-Фарм" повідомляється, що фірма зверталася до МОЗ з проханням змінити ціни ще до оплати, але не отримала відповіді.