Триденні вихідні потішать українців потеплінням до +28

У суботу, 30 травня, буде переважати суха погода, лише в східних областях пройдуть грозові дощі і буде прохолодно, 17-20 градусів тепла. У неділю, 31 травня, на Трійцю, дощів стане більше, але очікуються вони невеликі і місцями. Про це повідомляє «Оpogode».

У західній частині переважно без опадів, лише на Трійцю пройдуть короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі 8-13 градусів тепла, вдень потеплішає до 23-28 градусів.

У північних областях в суботу без опадів, у неділю місцями пройдуть невеликі грозові дощі. Температура повітря вночі 10-15 градусів тепла, вдень 23-28 градусів тепла, 30 травня на Сумщині 17-20 градусів тепла.

У центральній частині опади малоймовірні. Температура повітря вночі 9-14 тепла, вдень 23-28 градусів тепла.

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У східних областях місцями невеликі дощі та грози. Температура повітря вночі 10-15 тепла, вдень 20-26, на Харківщині в суботу 17-20 градусів тепла.

У південній частині місцями грозові дощі, місцями сонячні просвітлення. Температура повітря вночі 11-16 тепла, вдень 23-28 градусів тепла.

У Києві 30 травня, в суботу, без опадів, 31 травня, в неділю, можливі локальні дощі та грози. Температура повітря вночі 12-14 градусів тепла, вдень 23-25 градусів тепла.

Вітер в Україні очікується північно-західний, 5-12 м/с.