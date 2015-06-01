Ляшко вручив подарунки дітям загиблих бійців АТО у Білій Церкві

Про це написав політик у Facebook.

"Зустріч була дуже теплою і щирою. Вручили дітям подарунки, а дорослим - невелику грошову допомогу", - написав Ляшко

Читайте такожСьогодні святкують міжнародний День захисту дітейПолітик побажав дітям ніколи не бачити справжню війну і пообіцяв зробити все для того, щоб сім’ї загиблих бійців, частина з яких не отримала статусу учасника бойових дій, не змушені були місяцями вибивати свої заслужені пільги від держави.

Раніше повідомлялося, що діям загиблих бійців вручив подарунки глава УПЦ МП Онуфрій