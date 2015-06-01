Ляшко вручив подарунки дітям загиблих бійців АТО у Білій Церкві
21:15, 01 червня 2015Суспільство
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У Міжнародний день захисту дітей лідер Радикальної партії Олег Ляшко привітав дітей загиблих бійців АТО, які воювали у складі 72 і 81 бригад, сім'ї яких зараз живуть у Білій Церкві.
Ляшко вручив подарунки дітям загиблих / Facebook Олег Ляшко
Про це написав політик у Facebook.
"Зустріч була дуже теплою і щирою. Вручили дітям подарунки, а дорослим - невелику грошову допомогу", - написав Ляшко
Читайте такожСьогодні святкують міжнародний День захисту дітейПолітик побажав дітям ніколи не бачити справжню війну і пообіцяв зробити все для того, щоб сім’ї загиблих бійців, частина з яких не отримала статусу учасника бойових дій, не змушені були місяцями вибивати свої заслужені пільги від держави.
Раніше повідомлялося, що діям загиблих бійців вручив подарунки глава УПЦ МП Онуфрій
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