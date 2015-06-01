Глава УПЦ МП передав матеріальну допомогу дітям загиблих учасників АТО

Як повідомляє Центр інформації УПЦ МП, святкове дійство, яке відбулося на площі перед семінарією Київської Духовної Академії, відвідали близько 100 дітей з Києва та Київської області.

Блаженніший Митрополит Онуфрій звернувся до дітей загиблих воїнів та їх сім'ям зі словами підтримки.

Читайте такожСьогодні святкують міжнародний День захисту дітей"Сьогодні День захисту дітей, він спонукає нас звернути увагу на своє майбутнє. Ми повинні звертати увагу на дітей щодня і щогодини. Є діти, які втратили своїх рідних у ці трагічні для нашої країни часи. До таких дітей ми повинні виявити особливу любов. Ці діти вже принесли свою жертву. Їхні рідні поклали своє життя там, де ведеться війна. Ми повинні робити все, щоб з очей дитини, крім сльози радості іншої сльози не було", - заявив він.

Також Онуфрій подякував всіх тих, хто допомагає дітям-сиротам.

"Наскільки ми прикладаємо зусилля, щоб зробити дітей щасливими, настільки вони будуть уважні до нас, коли ми будемо старими, а вони стануть дорослими", - сказав владика Онуфрій.

Крім матеріальної допомоги, всі діти отримали сертифікати на відвідування дельфінарію та аквапарку.