В Україні очікується дощове літо – синоптик

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова.

Зокрема, за даними синоптика, перша половина червня буде теплою, але зі значними опадами, з 17 червня очікується похолодання до 18 градусів вище нуля. Тоді як у другій половині місяця настане потепління до 25 градусів. У західних регіонах очікується багато опадів, місцями сильні грози. Проте на східній території впродовж червня буде переважно суха погода. Середньодобова температура повітря в червні буде в межах 18 градусів, а максимальна може підвищитися до 28 градусів.

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Липень, за прогнозом синоптика, не буде спекотним, він буде характеризуватися дуже сильною нестійкістю температурних і погодних явищ. Починаючи з другої половини місяця, очікуються дуже сильні опади з грозами по всій території України. При цьому середньодобова температура повітря опуститься до 14 градусів, а до максимальної температури повітря нагріється лише наприкінці місяця, до +31 градуса. Така погода протримається до перших чисел серпня.

«Липень буде найбільш напруженим місяцем... Очікуються великі перепади температури», - відзначила Мартазінова, додавши, що в липні буде дуже багато небезпечних гроз.

За прогнозами синоптика, серпень буде найбільш дощовим літнім місяцем. На початку серпня очікується продовження перепадів температури і дуже багато опадів, особливо на західній території України, де добові опади можуть досягати 30 мм, однак у другій половині місяця очікується найспекотніша погода за все літо, максимальна температура з 16 по 26 серпня може підвищитися до +31 градуса.

Але, як відзначила синоптик, в останні дні серпня буде відчуватися осінь, і вже 5 вересня похолодає до 12 градусів.