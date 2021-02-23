З 2014 року Україна відзначає нове свято - День захисника.

Сім років тому в Україні перестали святкувати День захисника вітчизни, який відзначався 23 лютого. Тодішній президент Петро Порошенко своїм указом скасував постанову про відзначення 23 лютого і призначив нове свято - День захисника України 14 жовтня.

В чому саме полягає день, який вже не святкують в Україні, але досі відзначає Росія та інші пострадянські країни - читайте нижче.

День захисника вітчизни: історія свята

Історія святкування 23 лютого налічує майже 100 років. День захисника вітчизни був офіційно встановлений у 1922 році на території тодішньої радянської Росії. Спочатку це був День Червоної армії, після - радянської армії, згодом його об'єднали з днем радянської армії та військово-морського флоту.

Сьогодні свято 23 лютого у різній мірі відзначають у Росії, Білорусі, Таджикистані, Вірменії тощо. В Литві, Латвії та Естонії, наприклад, які є членами Євросоюзу, 23 лютого, як і в Україні, втратило статус свята. Там його відзначають локально, насамперед - представники старшого покоління.

Багато людей помилково вважають, що 23 лютого - свято чоловіків. Попри те, що в більшості армій вони складають переважну більшість, там все ж є певний відсоток дівчат і жінок. Тому називати 23 лютого "чоловічим" днем - некоректно.

Чому в Україні скасували 23 лютого

Як зазначалося вище, від святкування Дня захисника вітчизни Україна офіційно відмовилася в 2014 році. 14 жовтня був підписаний указ президента про нове свято - замість існуючого.

"З метою вшанування мужності і героїзму захисників незалежності та територіальної цілісності України, військових традицій і перемог українського народу, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві і на підтримку ініціативи громадськості" президент постановив установити в Україні свято - День захисника України, який відзначати щорічно 14 жовтня.

Після цього щорічно 14 жовтня в Україні проходять святкові заходи на честь військовослужбовців і ветеранів. Крім того, цей день є у країні офіційним вихідним. На відміну від 23 лютого, який таким ніколи не був.

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Автор: УНІАН