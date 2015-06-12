СБУ перекрила нелегальний канал постачання пального з окупованого Донбасу

Співробітники Служби безпеки України спільно з Державною фіскальною службою перекрили нелегальний канал постачання пального з тимчасово окупованих територій.

Як повідомили УНІАН в прес-центрі СБУ, правоохоронці виявили у райцентрі Біловодськ на Луганщині заправку, яка працювала на території машинно-тракторної станції та реалізовувала бензин і дизпальне за значно заниженими цінами. «Заправка працювала без жодних дозвільних документів, реалізуючи пальне оптовими партіями за попереднім замовленням та вроздріб населенню», - зазначається в повідомленні. В СБУ зазначають, що нафтопродукти нелегально ввозилися з тимчасово окупованих терористами територій.

Читайте такожСБУ затримала у Лисичанську терориста з угруповання "Призрак"

«Поставки пального відбувалися у нічний час і транспортувалися вантажними мікроавтобусами, які без реєстраційних знаків перетинали лінію розмежування поза блокпостами. Частина доходу від реалізації пального передавалася ватажкам незаконних збройних формувань терористів, які контролювали цей протиправний бізнес», - сказано в повідомленні. Правоохоронцями вилучено понад 7 тонн дизпального.

В СБУ повідомляють, що відкрито кримінальне провадження і тривають оперативно слідчі дії з встановлення всіх осіб, причетних до організації незаконного каналу.