Російський журналіст розповів подробиці допиту у бойовиків "ДНР"

Про подробиці допиту і затримання розповів сам спеціальний кореспондент "Нової газети" Павло Канигін.

Бойовики "ДНР" затримали журналіста в одному з кафе в центрі Донецька. Виводили його звідти під дулом автомата четверо озброєних людей і посадили у мікроавтобус. Там журналіста вдарили в око за те що він висловився на підтримку миру на Донбасі, і наділи наручники, після чого повезли в так зване "Міністерство державної безпеки ДНР" на допит.

На допиті один із бойовиків заявив: - У вас в речах виявлено візитку Мацуки. Ви працюєте на нього?

- Ви на нього працюєте, у вас його візитка. А це відомий підривник, ворог "ДНР", за американські гроші очорнює республіки і Росію. І ви з ним заодно. З Мацукою!

- Ми знаємо, що ти співпрацюєш з "Громадським телебаченням" цим українським, передаєш їм інформацію, а також Мацуці передаєш. Цей Мацука і "Громадське" у нас заборонені! Значить, ти порушуєш наш закон, робиш злочин.

Крім цього, бойовик сказав журналісту, що той шкодить "ДНР" своїми матеріалами.

За словами журналіста, бойовик, який вів допит запропонував йому 2 варіанти, або він говорить бойовикам те, що їм потрібно, і вони його відпустять в Росію, в іншому разі погрожували посадити на 30 діб в підвал.

Через деякий час в кабінет, де проводився допит, увійшов ще один бойовик і повідомив, що Павла Канигіна доручено видворити і про ситуацію з його затриманням знає ватажок "ДНР" Олександр Захарченко. Журналіста в супроводі двох бойовиків відвезли в готель, де провели обшук в його номері, а потім відвезли на кордон з РФ.

На російському КПП "Матвєєв Курган" Павла Канигіна зустрів капітан прикордонної служби ФСБ.