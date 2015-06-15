У центрі Донецька півтисячі людей вийшли на мітинг: "Припиніть війну!", "Забирайтеся геть усі!" (відео)

На захід вийшло близько 500 осіб, в основному, за словами присутніх, це жителі Київського району, мікрорайону «Жовтневий ринок», який межує з аеропортом, повідомляє Новая газета.

Місцеві жителі вигукують: «Припиніть війну!», «Поверніть нам житло, у нас розбили домівки!», «Забирайтеся геть усі!». Мітинг почався в 150 метрах від будівлі адміністрації, але до 13:00 став переміщатися під вікна будівлі уряду.

Читайте такожУ центрі Донецька мітингувальники перекрили вулицю

Загальні вимоги — припинення бойових дій: обстрілів, які ведуть бойовики з території мікрорайону «Жовтневий ринок».

В інформації зазначається, що жителі звинувачують в обстрілах сепаратистів, які своїми діями нібито викликають у відповідь вогонь українських військових.

Повідомляється, що реакція влади псевдореспубліки на мітинг поки не дуже помітна. Видно "поліцейських ДНР", які підходять і перевіряють документи у присутніх, у тому числі — у журналістів. Вигляд у них досить розгублений.

Як повідомляє видання, це перший масштабний мітинг з антивоєнними вимогами.

Присутні перекрили вулицю Артема, головну в Донецьку. Транспортне сполучення на вулиці перервано, утворилася черга з тролейбусів.

До протестувальників з адміністрації виходив чоловік, який не захотів представитися. Він запропонував п'ятьом представникам місцевих жителів зустрітися з ватажком "ДНР" Захарченком. Ініціативну групу посадили в машину і відвезли в невідомому напрямку.

Пізніше, близько 13:30 до протестуючих приїхав ватажок бойовиків Александр Захарченко і спробував заспокоїти людей. Повідомляється, що ватажок бойовиків вийшов до натовпу на милицях у супроводі автоматників.

Він заявив, що війну поки зупинити не вдасться. Відповіддю йому були обурені вигуки з натовпу: «Війну треба зупинити негайно, або надати житло (тим, хто живе на лінії фронту - Ред.)». На запитання про те, коли почнуть регулярно виплачувати пенсії, бойовик відповів, що "уряд над цим працює"

Через деякий час Олександр Захарченко попросив присутніх «відпустити його», пославшись на поранення.

Довгий кортеж з чорних джипів «Ленд Крузер» і «мерседесів» на великій швидкості відвіз його від адміністрації.

Станом на 14:00 люди почали розходитися. Залишилися не більше 30 осіб.

Видання повідомляє, що ці люди переключилися з Захарченко на присутніх на площі людей у ​​військовій формі.

Як повідомляв УНІАН, ситуація в зоні АТО погіршується, бойовики безперервно обстрілюють українські позиції з важкого озброєння на ключових ділянках фронту. Противник веде цілеспрямований вогонь по житлових кварталах прифронтових населених пунктів, що призводить до руйнувань інфраструктури, загибелі та поранень мирних громадян.