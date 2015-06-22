На нафтобазі БРСМ під Києвом залишається пальне, але ознак горіння немає - ДСНС

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, за інформацією працівників нафтобази, впродовж минулої доби проведено перекачування близько 200 кубометрів суміші з резервуарів об’ємом по 50 кубометрів до резервуару № 5 дизельної групи об’ємом 900 кубометрів.

Всього на нафтобазі БРСМ зберігається близько 300 кубометрів мастила (у двох резервуарах об’ємом по 400 кубометрів), а також 1 тис. 540 кубометрів пального.

Читайте такожНа нафтобазі під Києвом досі триває перекачування пального - ДСНСДо резервуарів нафтобази КЛО всього перекачано 3 тис. 152 кубометрів дизельного пального.

На місці надзвичайної ситуації зосереджено 32 одинці техніки та 80 чоловік особового складу від ГУ ДСНС у Київській області та Києві та сил Управління ДСНС у Житомирській області.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на нафтобазі у Васильківському районі Київської області спалахнула 8 червня і тривала кілька днів. Загинули 5 людей, ще 15 постраждали.