У ГПУ запевнили, що обшук у Харкові не стосується Кернеса, насправді шукають "беркутівця"

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу генеральний прокурор України Віктор Шокін.

"Обшук проводиться в рамках розслідування злочинів проти Євромайдану, зокрема щодо "беркутівців", які розстрілювали людей. Ніякого відношення до Кернеса ця справа не має. Там проживає один з "беркутівців", - зазначив Шокін.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 червня, в Харкові за місцем фактичного проживання Кернеса в готелі "Національ" на проспекті Леніна проводилися слідчі дії. Цю інформацію підтвердили джерела у правоохоронних органах.

Санкцію на проведення слідчих дій давав один із суддів Києва. До роботи були залучені слідчі, бійці спецпідрозділу "Сокіл" і харківські міліціонери.

Пізніше глава МВС Арсен Аваков поінформував, що в Харкові за місцем фактичного проживання Кернеса в готелі "Національ" проводяться слідчі дії "за кримінальними справами, пов'язаними із злочинами на Майдані".

Кернеса і двох його охоронців (Віталія Блінникова і Євгена Смицького) підозрюють у викраденні і побитті євромайданівців у березні минулого року.