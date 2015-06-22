У ГПУ запевнили, що обшук у Харкові не стосується Кернеса, насправді шукають "беркутівця"
Обшук у харківському готелі "Національ" не стосується справи мера міста Геннадія Кернеса, йдеться про бійця «Беркута», підозрюваного у розстрілах на Майдані.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу генеральний прокурор України Віктор Шокін.
"Обшук проводиться в рамках розслідування злочинів проти Євромайдану, зокрема щодо "беркутівців", які розстрілювали людей. Ніякого відношення до Кернеса ця справа не має. Там проживає один з "беркутівців", - зазначив Шокін.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 червня, в Харкові за місцем фактичного проживання Кернеса в готелі "Національ" на проспекті Леніна проводилися слідчі дії. Цю інформацію підтвердили джерела у правоохоронних органах.
Санкцію на проведення слідчих дій давав один із суддів Києва. До роботи були залучені слідчі, бійці спецпідрозділу "Сокіл" і харківські міліціонери.
Пізніше глава МВС Арсен Аваков поінформував, що в Харкові за місцем фактичного проживання Кернеса в готелі "Національ" проводяться слідчі дії "за кримінальними справами, пов'язаними із злочинами на Майдані".
Кернеса і двох його охоронців (Віталія Блінникова і Євгена Смицького) підозрюють у викраденні і побитті євромайданівців у березні минулого року.