Силовики проводять слідчі дії в готелі, де живе Кернес - джерело

Інформацію про це кореспонденту УНІАН підтвердили джерела у правоохоронних органах.

За інформацією співрозмовників, слідчі дії проводять представники правоохоронних органів із Києва.

Це найімовірніше пов'язано зі справою з обвинуваченням Кернеса у незаконному позбавлені волі та побитті активістів Євромайдану, однак, можливо, слідчі дії проводяться в рамках розслідування кримінальних проваджень відкритих за фактами розкрадань коштів керівниками харківських комунальних підприємств.

Співрозмовник агентства додав, що санкцію на проведення слідчих дій давав один із суддів міста Києва. До роботи залучені слідчі, бійці спецпідрозділу “Сокіл” та харківські міліціонери.

Читайте такожКернес заявляє про готовність доводити свою невинуватість у суді У даний час у готель “Національ” журналістів не пускають. У холі перебувають озброєнні люди у камуфльованій формі.

Керівник Департаменту зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко на дзвінки не відповідає.

У прес-службі прокуратури Харківської області повідомили, що прокуратура області жодних слідчих дій у готелі “Національ” не проводить.

У прес-центрі Управління СБУ в Харківській області УНІАН повідомили, що до проведення слідчих дій у готелі “Національ” працівники обласного управління СБУ не мають відношення.

У ВЗГ ГУ МВС України в Харківській області заявили, що не мають ніякої інформації про проведення слідчих дій у готелі "Національ" та відмовились коментувати ситуацію.

Довідка УНІАН. Міського голову Харкова Кернеса і двох його охоронців (Віталія Блинникова та Євгена Сміцького) підозрюють у викраденні і побитті учасників євромайданівців у березні минулого року.

2 березня Кернесу було повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

2 квітня Вищий спеціалізований суд України ухвалив рішення перенести розгляд кримінального провадження стосовно Кернеса з Дзержинського районного суду Харкова до Київського райсуду Полтави.