Слідом за Києвом штормове попередження оголосили у Черкаській області

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ДАІ Черкаської області, сьогодні та завтра по території області та в Черкасах очікується нестійкий характер погоди: інтенсивні дощі, грози, шквали вітру до 25-28 м/с, в окремих районах – град.

ДАІ області закликає водіїв неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху: не перевищувати швидкість, користуватися пасками безпеки, дотримуватись безпечної дистанції та правил паркування.

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В управлінні ДСНС в Черкаській області закликають при штормовому вітрі перебувати подалі від ліній електропередач, дерев, рекламних щитів і всього того, що може упасти. Також рядять не залишати у небезпечних місцях автотранспорт.