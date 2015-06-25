Штормове попередження у затопленому Сочі продовжили до 26 червня

Про це повідомили в ГУ МНС Росії по Краснодарському краю, передає ТАСС.

За інформацією Росгідромету, наразі випала півторамісячна норма опадів - 150 мм. Опади у районі Сочі збережуться до ранку п'ятниці.

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Також найближчим часом прогнозується, крім зливи, посилення вітру, підйом рівня річок, град та грози.

Йде формування смерчів над морем з можливим їхнім виходом на суходіл. Жителів і гостей курорту просять за можливістю не залишати будинки і виключити перебування на узбережжі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 червня, у Сочі вирує найсильніша за останні місяці злива. Десятки вулиць у Центральному, Хостинському і Адлерському районах виявилися затопленими. На допомогу громадянам вирушили рятувальники МНС Росії.