Майже кожен п'ятий українець дивиться новини на російських каналах - опитування

З початку року ставлення до російських ЗМІ погіршилося в 60% українців, покращилося в 1% респондентів, передає ZN.UA з посиланням на опитування КМІС.

Про погіршення ставлення до українських ЗМІ повідомили 19% опитаних, про поліпшення – 11%. 72% респондентів дізнаються новини переважно з українських телеканалів та інтернет-ЗМІ (43% тільки дивляться ТБ, 29% користуються інтернетом). 22% регулярно звертається і до українських, і до російських джерел інформації (з них 9% - тільки телеглядачі).

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6% практично не цікавиться новинами ні українського, ні російського телебачення та інтернету.

КМІС провів опитування 20 травня - 2 червня серед 2022 респондентів по всій Україні (1894 – на підконтрольних владі територіях) за винятком Криму методом особистих інтерв'ю за місцем проживання респондента.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня голова Держкіно повідомив про заборону до показу 162 фільмів і серіалів, які були виготовлені в Росії з 1 січня 2014 року.