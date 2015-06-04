Держкіно заборонило до показу в Україні 162 російські фільми та серіали

Про це повідомив голова Держкіно Пилип Іллєнко. Він зазначив, що Держкіно скасувало 207 прокатних свідоцтв, але за кількістю це 162 назви фільмів і серіалів, оскільки деякі з фільмів були зареєстровані кілька разів різними прокатними студіями.

Читайте такожРосійські серіали замінять українськими та польськими - Держкомтелерадіо

Пилип Іллєнко також зазначив, що прокатні посвідчення даних фільмів були анульовані на виконання закону про заборону показу російських фільмів.

Він також зазначив, що при Держкіно існує експертна рада, яка буде аналізувати зміст російських фільмів, вироблених до 2014 року на предмет пропаганди силових структур держави агресора.

Також, за його словами, сьогодні на сайті Держкіно, буде опубліковано повний перелік 162 фільмів.

Довідка УНІАН. 5 лютого 2015 року Верховна Рада заборонила розповсюдження і публічне демонстрування фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами РФ, а також фільмів, що пропагують (включаючи подання позитивної інформації) діяльність правоохоронних органів, збройних сил, інших військових чи силових формувань РФ або окремих представників, та фільмів, сюжет яких прямо чи опосередковано пов'язаний із діяльністю зазначених органів чи формувань.