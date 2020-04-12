Великдень удома: онлайн богослужіння, мобільне освячення паски і поминальні записки через інтернет

Страсний тиждень – останній перед Святом Пасхи, цьогоріч видався для християн всього світу дійсно страсним. Такого у новітній історії ще не було – храми зачинені для вірян, церковні служби перейшли в онлайн, а паства усіх конфесій примушена законом сидіти вдома заради спільного виживання.

Все це спонукало Церкви потроху вчитися розсувати стіни, в яких жили досі. Наприклад, вже немає нічого дивного в тому, щоб у великодню ніч влаштувати свій особистий храм вдома.

«Звичайно, що присутність біля монітора, біля екрану не замінить присутність на богослужінні. Але ми кажемо, що ці умови на сьогодні є вимушеними, тому порада така: коли людина перебуватиме вдома, щоб вона намагалася уважно слухати слово боже, уважно слухати богослужіння і разом молитися. І пам’ятати, що Христос долає простір і час», - розповідає представник прес-служби ПЦУ, диякон Михайло Омелян.

Онлайн-трансляцію своїх служб збираються здійснювати ледь не у всіх приходах, – від великих міст до малих сіл.

Для предстоятеля УГКЦ нинішня ситуація некритична. «Я - дитина підпільної церкви. Ми в радянські часи на Пасху справді виставляли кошики, і було освячення онлайн в той спосіб. Ми тоді не могли бачити цієї відправи, ми тільки могли чути з усіма там шумами, перешкодами, які радянські глушилки робили. Ну, а тепер, знаєте, можна побачити, наживо брати участь в тій трансляції, але лишитися вдома», - розповідає глава УГКЦ Святослав Шевчук.

Настоятель Храму Всіх Святих (УПЦ МП) на Лісовому цвинтарі у Києві отець Олександр розповідає, що кладовище зачинене для відвідувачів, у церкві служать лише два священники. Вони відспівують померлих без живих поруч. Отець Олександр каже, що записки за здоров’я та поминальні можна надсилати йому і тисячам інших священнослужителів через інтернет. Вони будуть дійсними і згаданими у великодній молитві.

«Зараз дуже багато є різних технологій. Кожна громада має групи, наприклад, у вайбері, де люди можуть дистанційно писати імена своїх рідних, близьких, і священники в храмі за богослужінням поминають і моляться до бога за всіх людей», - розповідає він.

Традиційні гробки на тижні після Пасхи цьогоріч теж скасовуються. Молитися за своїх померлих родичів треба вдома, а порядок на могилах доведеться наводити після карантину.

Страсний четвер перед головним святом карантин не зіпсує. Окрім глибокої молитви і згадування про таємну вечерю, українці до цього дня прибирали свої помешкання до лиску. Цього нам ніхто не заважає зробити і у самоізоляції, вважає співачка і волонтерка Анна Солонична: «Чистий четвер - це не просто прибрати в хаті, хоча це дуже важливо. Всі ми, християни, починаємо з цього - ми прибираємо, прикрашаємо, все вимиваємо, миємося самі… Але чистий четвер – це, перш за все, чиста душа. І навіть на Великдень, коли ми одні дома, можна заспівати: Христос воскрес, воскрес із мертвих смертю смерть подолав!».

Олена Перевозник із Броварів разом із донькою та чоловіком вже вирішили питання освячення великоднього кошика поза церквою. Тож і пасочку спече, і крашанки підготує, і решту наїдків до кошика жінка поскладає. Вода свячена вдома є, тож нею і покропить великодній кошик. «Ми все це освятимо, послухаємо трансляцію онлайн або трансляцію по телебаченню великодньої служби», - розповідає вона.

Той, кому ідея освячення самотужки не до душі, може піти іншим шляхом. У містах навіть вигадують великодні стартапи.

«Зокрема, у Рівному збираються домовлятися із сусідами та панотцями, щоб останні покропили виставлені на перших поверхах кошики, а на ранок кожен забрав своє освячене до себе у квартиру», - розповідає про великодній лайфхак спеціальний кореспондент ТСН.Тижня Костянтин Грубич.

«В ОСББ взяли на себе таку гарну ініціативу: домовитись зі священником», - підтверджує його слова керівник консалтингового агентства з Рівного Ольга Горкавчук.

У селах простіше. На Тернопільщині, наприклад, деякі громади вже домовилися зі своїми пастирями, що ті освячуватимуть виставлені біля воріт кошики на всіх сільських вулицях.

«У храмі відслужиться вночі служба, а потім священник, починаючи з години сьомої ранку до години дев’ятої-десятої буде їхати по селі і освячувати великодні кошики людям», - розповідає священник ПЦУ в селах Шушківці та Білозірка Олексій Філюк.

Тож нічого страшного у першому і, хочеться сподіватись, останньому Великодні в ізоляції немає. Є навіть плюс.

«Мав час і вперше в мене вийшла така гарна писанка», - розповідає Костянтин Грубич.

Запам’ятайте прості правила, які не дадуть вірусу вкрасти у нас Великдень:

дивіться онлайн-трансляцію служби Божої в мережі або по телевізору;

надсилайте поминальні записки своєму священнику через інтернет;

самі вдома покропіть великодній кошик свяченою водою;

домовтеся з сусідами й священниками, та окропіть кошики у під’їздах багатоповерхівок або біля воріт у приватному секторі.

А молитва долає будь-які відстані.

Костянтин Грубич, Світлана Павук, Андрій Марченко