Чернівці на жорсткому карантині: спорожнілі вулиці, натовпи вірян під церквами та "пиво на винос"

УНІАН спостерігав, як змінилося життя Чернівців упродовж останніх двох днів, коли для мешканців цього міста ввели жорсткий карантин, і коли вся країна була шокована натовпами людей біля церков у найураженішому COVID-19 регіоні.

«Наші люди неслухняні»

У суботу вранці дещо побільшало покупців у продовольчих магазинах. Таку ситуацію спричинило рішення обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Постановили, зокрема, рекомендувати буковинцям з 13.00 суботи до 6 години ранку понеділка не виходити з домівок, а магазинам та АЗС – заборонити роботу.

Під крамницею на вулиці Комарова, яка відома на все місто свіжими хлібо-булочними виробами, вже о 10.00 почав утворюватись незначний натовп. Останні партії хліба «розмітають» за хвилини, а ось придбати знаменитий чернівецький батон кореспонденту УНІАН вже не вдалося.

Черги під магазинами, хоч і з’являються, та не надовго. У порівнянні з минулими вихідними, коли обласна влада, наче грім серед ясного неба, звечора п’ятниці оголосила про заборону громадянам виходити на вулиці, що спровокувало паніку, ажіотаж і стометрові натовпи перед дверима продуктових лавок, тепер же місцеві мешканці, вочевидь, завзятіше запаслись харчами. Та й голова ОДА цього разу сповістив про посилення карантину на добу раніше.

Між іншим, на заяву Сергія Осачука про заборону діяльності магазинів та АЗС у вихідні, чернівчани реагують по-різному. Дехто навіть з антипатиків чинного керівництва ОДА стверджує, що ці заходи є актуальними та адекватними – мовляв, Буковина має вчитися на помилках інших країн, влада яких допустила епідемію з жахливими наслідками.

«То нормально, так має бути, – продавчиня ринку «Буковинський» пані Світлана за мить до закриття своєї лавки у суботу спілкується з кореспондентом УНІАН. – Але люди в нас неслухняні, думають, що це нам навішують «лапшу».

Овочевий сектор ринку «Буковинського» у суботу зачиняється з невеликим запізненням – приблизно о 13.20. Чернівчанка Ірина, приймаючи останніх на ці вихідні покупців, поскаржилась кореспонденту УНІАН на «драконівські» обмеження, ініційовані місцевою владою.

«Та хто таке видів, щоб перед самою Вербною неділею закривати всі магазини? А якщо люди працюють, і не можуть сьогодні закупитися, то з чим вони мають святкувати?», – говорить жінка, підкреслюючи, що вона прихильниця карантину, але «все треба робити з розумом».

Продавці стверджують, що найбільший ажіотаж на базарі був минулого тижня, бо ж мало хто з чернівчан був готовий до таких суттєвих обмежень.

Щойно циферблати годинників «пробили» 13 годину, як більшість продуктових магазинів Чернівців зачинилися. Мешканці, завершивши покупки, повернулись до своїх домівок, а місто спорожніло буквально за хвилини…

Карантин – не завада Вербній неділі

Спорожнілими Чернівці, щоправда, були недовго. Уже в неділю вранці незначні натовпи вірян почали формуватися перед входами до церковних храмів. Вербна неділя для релігійних, хоч і мультикультурних Чернівців, вважається дуже знаковим і світлим днем. Тож, ніякий карантин не може стати на заваді його святкуванню.

Якщо в невеликих церквах на околицях і в «спальних» районах міста парафіяни під час богослужіння старалися дотримуватись дистанції та виконувати карантинні вимоги, то в Святодухівському кафедральному соборі, що в самому центрі міста, зібралася просто вражаюча кількість вірян, що в погоні за освяченням гілок верби, здається, забули про всі рекомендації МОЗу.

У неділю в соцмережах цілий день «палали» емоційні дискусії щодо чернівчан, які в церквах наражали себе й оточуючих на небезпеку через поширення коронавірусу. Так народився мем: «Хто на Вербную неділю карантин не соблюдає, за два тижні на гробки родичів збирає».

«Дісталося» за цю ситуацію від користувачів соцмереж і місцевій владі, яка обмежилась лише толерантним закликом до священнослужителів тимчасово не проводити богослужіння в храмах, а тисняву під церквами пояснили тим, що настоятелі храмів «перекидають» всю відповідальність за це на своїх вірян.

А тим часом правоохоронні органи, які патрулювали поблизу кожного храму, демонстративно не реагуючи на релігійних порушників карантину, прозвітували про відсутність суттєвих порушень під час відзначення свята Вербної неділі. Страх перед священниками і традиціями, вочевидь, більший від остраху перед порушенням службових інструкцій…

Вже в другій половині дня неділі, попри заборону, почали відчинятися дрібні магазини з імпортними товарами та місцеві «пивні» мережі. Останні, скажімо, вчинили хитро: вхід до закладу заблокували стільцем, а розливне у ПЕТ-пляшки пиво видавали «на винос». Свою роботу в період карантинних обмежень працівники магазинів пояснили тим, що рішення обласної комісії з ТЕБ та НС несе виключно рекомендаційний характер. А отже – працювати їм не заборонено.

Зрештою, у вихідні склалося враження, що більшість чернівчан таки дотримується правил карантину, і навіть спекотна, майже літня погода не вивела без причин їх на вулиці.

Микола Кобилюк