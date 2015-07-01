В Україні відкрито сто центрів безкоштовної правової допомоги

У них надаватимуть юридичні послуги для малозабезпечених громадян, дітей-сиріт, учасників АТО, сімей загиблих воїнів, ветеранів та інших громадян, які не мають змоги оплатити послуги адвокатів.

«Люди повинні мати право на захист, і це право повинна гарантувати держава. Кабмін виділив для цієї програми 300 млн грн. Вдячний Уряду Канади, який виділив 9 мільйонів канадських доларів як додаткову допомогу»,- прокоментував подію на своїй сторінці у Facebook прем’єр-міністр Арсеній Яценюк.