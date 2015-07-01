Аваков розповів, що звільнив миколаївських даішників за "безсоромні очі"

"Вранці звільнив весь склад ДАІ Миколаївської області. Набридло терпіти безсоромні очі, які не приймають змін", - написав Аваков на своїй сторінці в Фейсбук.

Він також додав, що в обід офіційно представили нову форму патрульного поліцейського, які "прийдуть на зміну застарілому ДАІ".

Як повідомляв УНІАН, Аваков розформував Управління ДАІ Миколаївської області. Понад 300 працівників цього підрозділу виведені за штат. Вони пройдуть процес переатестації, після чого у разі відсутності зауважень зможуть продовжити службу в міліції.

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За словами Авакова, зміна керівництва ДАІ Миколаївщини, яка відбулася в травні після перевірки бригадою центрального апарату МВС, на ситуацію з хабарництвом на дорогах не вплинула. Тому було прийнято рішення про розформування підрозділу ДАІ в Миколаївській області.