У ДТП загинув український співак Владислав Левицький

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС. Аварія сталася учора, 2 липня, близько 22.30 на автодорозі Львів-Тернопіль, у селі Велика Вільшаниця Золочівського району. "Відбулось зіткнення автомобіля Toyota Corolla та вантажівки MAN", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ДТП загинув 30-річний водій легковика, український співак Владислав Левицький. Від отриманих травм також померли двоє пасажирок цього автомобіля - 7-річна дівчинка та її 33-річна мама, повідомляє ДАІ. (Колеги співака в соцмережах повідомляють, що це були рідна сестра співака з донькою).

Тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини трагедії.

Як повідомлялося, Владислав Левицький у 2009 році був лауреатом конкурсу "Нова хвиля" в Юрмалі. У 2010 та 2011 роках був фіналістом національного відбору "Євробачення".