Суд заарештував українське риболовецьке судно за заходження до портів Криму

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Генеральної прокуратури України.

Таке рішення суд виніс за клопотанням слідчого Генпрокуратури. Наразі Генпрокуратура розслідує факти порушення суднами порядку заходження у закриті порти Криму.

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Організованими та проведеними відповідно до кримінального процесуального законодавства України слідчими діями отримано беззаперечні докази щодо вчинення капітаном судна – громадянином України, злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 КК України (Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї), у зв’язку з чим йому направлено письмове повідомлення про підозру в передбаченому законодавством порядку.

Наразі судно перебуває у Бердянському морському торговельному порту.